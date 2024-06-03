В Госдуме высказались о контроле за проживающими в новостройках строителями

Разворотнева назвала единичными случаями проживание строителей в новостройках

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖХК Светлана Разворотнева высказалась о необходимости контроля над строителями-мигрантами, проживающими в новостройках, где делают ремонт. Депутат заявила «Ленте.ру», что изменение законодательства в этом вопросе не нужно.

Ранее СМИ сообщали о ситуации в Москве, когда строители-мигранты бесплатно поселились в квартирах достроенного, но пока не сданного дома. Согласно сообщениям, это вызвало гнев хозяев недвижимости, которые не могут заехать в почти готовое жилье, так как мигранты занимают их жилплощадь и намеренно затягивают сроки заселения жильцов.

«Мне кажется, тут абсолютно все урегулировано. Действительно, есть сроки, в рамках которых граждане, оплатившие жилье, должны получить ключи, принять квартиру. Если этого не происходит, то застройщик несет ответственность, в том числе материальную в рамках гражданско-правового договора. Если кто-то остался в квартирах, то это уже проблемы застройщика, надо с этим разбираться и платить неустойку», — сказала Разворотнева.

Я таких историй слышала мало. Может быть, это единичные случаи, когда мигрантам не заплатили, и они таким образом решили надавить на работодателей. Эта история урегулирована законодательно, и менять что-то, на мой взгляд, нет необходимости Светлана Разворотнева зампред комитета Госдумы по строительству и ЖХК

В мае прошлого года СМИ рассказывали о том, как иностранные рабочие тайно поселились в многоквартирном доме на юге Москвы, чем вызвали гнев проживающих там людей. Причиной недовольства собственников квартир стали повышенные счета за воду и электричество, так как мигранты подключились к их счетчикам.

