Мигранты бесплатно поселились в новостройке и вызвали гнев москвичей

В Москве строители-мигранты поселились в новостройке и разозлили хозяев жилья

В Москве строители-мигранты бесплатно поселились в квартирах достроенного, но пока не сданного дома. Это вызвало гнев хозяев недвижимости, которые не могут заехать в почти готовое жилье. Кадры из дома публикует Telegram-канал «Москва сейчас».

На видео показана одна из квартир в жилом комплексе «Лосиноостровский парк», где на полу разложены вещи нескольких человек. На кадрах видно, что иностранные рабочие спят на полу в двух комнатах и готовят на будущей кухне новостройки — для этого они используют электроплитку, сковородку и пару кастрюль. Владельцев разозлило то, что мигранты занимают их жилплощадь и сроки переезда в новые квартиры затягиваются.

Ранее иностранные рабочие тайно поселились в многоквартирном доме на юге Москвы, чем вызвали гнев проживающих там людей. Причиной недовольства собственников квартир стали повышенные счета за воду и электричество, так как мигранты подключились к их счетчикам.