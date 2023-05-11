Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:41, 11 мая 2023Среда обитания

Мигранты тайно поселились в многоквартирном доме и вызвали гнев россиян

В Москве мигранты поселились над парковкой в доме и подключились к счетчикам жильцов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Иностранные рабочие тайно поселились в многоквартирном доме на юге Москвы, чем вызвали гнев проживающих там людей. Причиной недовольства собственников квартир стали повышенные счета за воду и электричество, сообщает Telegram-канал Baza.

Речь идет о доме на Чертановской улице, где мигранты оборудовали себе апартаменты между минус первым этажом и парковкой. Внутри есть спальные места, телевизор, туалет, места для сушки белья и кальян. Чтобы обеспечить себя всеми удобствами, приезжие подключились к счетчикам жильцов за воду и электричество.

Собственников квартир это не устроило, и они обратились с жалобами в УК «Жилцентр» и портал «Наш город» — там отправили сотрудников для проверки, но они проблем не увидели. Затем россияне вызвали полицию. Когда правоохранители прибыли на место, тайно поселившихся в доме мигрантов уже не было.

В 2022 году в подобной ситуации оказались жители московского ЖК бизнес-класса «Life Кутузовский». Они обнаружили на первом этаже парковки нелегальное общежитие иностранных рабочих. Мигранты поселились в служебных помещениях и бесплатно пользовались коммунальными услугами.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В Мелитополе совершили покушение на председателя суда Запорожской области
Звезда «Дома-2» раскрыла причину покупки квартиры в Турции
Отчисленная студентка инсценировала собственное похищение
Москвич отдал аферисту 22 миллиона рублей при обмене валюты по «выгодному» курсу
Найдено лечение для запущенного рака почек
В ЮАР опровергли заявления посла США о поставках оружия России
Задержанный попытался сбежать из полицейского участка через окно и сломал ногу
Глава UFC рассказал о разбившей его сердце истории о погибшей девушке-бойце ММА
Мигранты тайно поселились в многоквартирном доме и вызвали гнев россиян
Стало известно о переброске частей ВСУ в направлении Белгородской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.