Мигранты тайно поселились в многоквартирном доме и вызвали гнев россиян

В Москве мигранты поселились над парковкой в доме и подключились к счетчикам жильцов

Иностранные рабочие тайно поселились в многоквартирном доме на юге Москвы, чем вызвали гнев проживающих там людей. Причиной недовольства собственников квартир стали повышенные счета за воду и электричество, сообщает Telegram-канал Baza.

Речь идет о доме на Чертановской улице, где мигранты оборудовали себе апартаменты между минус первым этажом и парковкой. Внутри есть спальные места, телевизор, туалет, места для сушки белья и кальян. Чтобы обеспечить себя всеми удобствами, приезжие подключились к счетчикам жильцов за воду и электричество.

Собственников квартир это не устроило, и они обратились с жалобами в УК «Жилцентр» и портал «Наш город» — там отправили сотрудников для проверки, но они проблем не увидели. Затем россияне вызвали полицию. Когда правоохранители прибыли на место, тайно поселившихся в доме мигрантов уже не было.

В 2022 году в подобной ситуации оказались жители московского ЖК бизнес-класса «Life Кутузовский». Они обнаружили на первом этаже парковки нелегальное общежитие иностранных рабочих. Мигранты поселились в служебных помещениях и бесплатно пользовались коммунальными услугами.