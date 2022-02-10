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Среда обитания

Мигранты бесплатно поселились в элитном доме и вызвали гнев россиян

В Москве жильцы ЖК бизнес-класса обнаружили на парковке «общежитие» иностранных рабочих

Кадр: телеграм-канал «Mash»

Жильцы московского ЖК бизнес-класса «Life Кутузовский» обнаружили на первом этаже парковки нелегальное общежитие иностранных рабочих. Мигранты поселились в служебных помещениях и бесплатно пользуются коммунальными услугами, чем вызвали гнев россиян. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам собственников квартир в элитном доме, в кладовых комнатах для мигрантов оборудовали столовую, санузлы, душевые, а также установили стиральные машины и прочую бытовую технику для комфортной жизни.

Однако москвичей такое соседство не устраивает — из-за чрезмерного расхода электричества и воды управляющая компания поднимает тарифы ЖКХ, а платить больше из-за незаконных жильцов они не намерены. Кроме того, мигранты ставят под угрозу покой и безопасность владельцев квартир — громко шумят и курят рядом с газовыми баллонами.

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Москвичи так и не выяснили, кто решил поселить иностранных рабочих в служебных помещениях, — сами мигранты не могут ответить, кому подчиняются, а в управляющей компании дома руководство часто меняется и обвиняет в нарушениях застройщика. Чтобы решить проблему, владельцы квартир обратились в полицию и намерены идти в прокуратуру.

Ранее жители столичного района Южное Чертаново пожаловались на незаконную перепланировку в одной из квартир. Владельцы «трешки» превратили жилое помещение в четыре студии. Собственники установили перегородки с дверными проемами, организовали кухни-ниши на площади бывших комнат, обустроили дополнительные санузлы и сделали жилую зону на месте бывшей кухни. Во время проверки Мосжилинспекции нарушители уверяли, что приобрели недвижимость в таком виде.

Нина Ташевская
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