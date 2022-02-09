Москвичи превратили одну квартиру в четыре и разозлили соседей

В московском районе Южное Чертаново обнаружили незаконную перепланировку квартиры. Четыре владельца жилой недвижимости в доме номер 143 на Варшавском шоссе превратили «трешку» в четыре студии, чем разозлили соседей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Мосжилинспекции.

В ходе проверки выяснилось, что собственники жилья установили перегородки с дверными проемами, организовали кухни-ниши на площади бывших комнат, обустроили дополнительные санузлы и сделали жилую зону на месте бывшей кухни. При этом нарушители уверяли, что приобрели квартиру с уже выполненной перепланировкой.

Москвичей обязали привести недвижимость в исходное состояние, однако они не поспешили выполнять требование надзорного органа. Затем Мосжилинспекция обратилась в Чертановский районный суд и выиграла дело. Владельцы недвижимости попытались оспорить решение в Московском городском суде, но там им отказали в удовлетворении иска, а требования Мосжилинспекции признали законными и обоснованными.

Ранее переоборудованную под четыре студии квартиру нашли в московском районе Москворечье-Сабурово. При проверке жилищные инспекторы выявили, что в трехкомнатной квартире демонтированы проектные стены, взамен возведены новые и оборудованы дополнительные санузлы. На возникновение в доме незаконных студий также пожаловались соседи.