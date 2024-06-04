Майли Сайрус раскрыла необычный способ заниматься спортом

Певица Майли Сайрус заявила, что занимается спортом на каблуках

Американская певица и актриса Майли Сайрус рассказала, что занимается спортом необычным способом. Этим она поделилась в ходе интервью с W Magazine.

По словам артистки, на данный момент ее образ жизни «очень правильный». Она отметила, что трезвость играет важную роль в этом. «Моя мантра, как и у любого спортсмена: "Практикуйся в том, как ты выступаешь". Вот почему я тренируюсь на каблуках», — сказала певица.

Сайрус добавила, что тренажерный зал выглядит «действительно жестким». «Но у меня есть босоножки Gucci цвета слоновой кости, потому что они напоминают мне Мэрилин Монро. В основном я тренируюсь на каблуках. Я заинтересована в феминизации тренировочного пространства, потому что большая часть тренировочного оборудования уродлива», — заключила она.

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