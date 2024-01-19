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11:10, 19 января 2024Культура

Волочкова назвала помогающий ей справиться со стрессом способ

Волочкова заявила, что справляется со стрессом при помощи бани и купели

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российская балерина Анастасия Волочкова раскрыла способ, помогающий ей справиться со стрессом на фоне скандала вокруг видео с ее участием, на котором российский актер Никита Джигурда стягивает с нее штаны и утыкается лицом в бикини. Ее слова приводит «Пятый канал».

Артистка заявила, что не нуждается в помощи психолога. «У меня есть баня русская, есть ледяная купель, веники, массаж», — сказала Волочкова на пресс-конференции, посвященной скандальному ролику.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, чем будет заниматься в случае отмены своих концертов после скандала со слитым в сеть видео.

Волочкова и Джигурда оказались в центре скандала из-за появившегося в сети видео. На опубликованном в анонимном Telegram-канале ролике видно, как пара танцует, в какой-то момент Джигурда становится перед Волочковой на колени, стягивает с нее штаны и утыкается лицом в бикини. Балерина при этом не сопротивляется и с улыбкой разводит руками. После этого актер несколько раз схватил Волочкову за грудь.

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