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15:58, 4 июня 2024Бывший СССР

МИД Канады сообщило о введении санкций против 10 украинцев за связи с Россией

Власти Канады ввели санкции против 10 граждан Украины за связи с Россией

Фото: Lars Hagberg / Reuters

Власти Канады внесли в санкционные списки 10 граждан Украины за якобы связи с Российской Федерацией. Об этом указано в сообщении на сайте канадского Министерства иностранных дел (МИД).

В санкционный список, среди прочих, попали бывший премьер-министр Украины Николай Азаров вместе со своим сыном, бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка вместе с сыном, бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко.

Документ находится в разделе «Украина» с пометкой о том, что в список попадают люди, которые, как считают канадские власти, связаны с Россией и нарушают суверенитет и целостность Украины.

Ранее Европейский союз (ЕС) по предложению Чехии ввел санкции в отношении экс-лидера запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и бывшего руководителя молодежного крыла ОПЗЖ Артема Марчевского. Политиков внесли в санкционный список по обвинению в подрыве украинской государственности.

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      Валентин Карант
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