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20:57, 4 июня 2024Силовые структуры

Мигранта-трансвестита выдворили из России

Суд в Волгограде выдворил из России мигранта-трансвестита

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Центральный районный суд Волгограда принял решение выдворить из России гражданина Таджикистана Самима Хамдамкуйла, который пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мигрант привлечен к административной ответственности по статье 6.21 КоАП РФ. Суд установил, что Хамдамкуйл разместил в соцсети «ВКонтакте» свои фотографии в обнаженном виде с подписью, в которых пропагандировал привлекательность нетрадиционных сексуальных отношений и смену пола. Его отправили под административный арест на 15 суток. Кроме того, он нарушил режим пребывания в России, за что был оштрафован на две тысячи рублей. После истечения срока ареста мигранта выдворят из страны.

В соцсети он представлялся как Раксана Марие и предлагал услуги сексуального характера, сопровождая объявление своими обнаженными снимками, уточняет «Говорит Москва». В полиции мужчина признал вину и назвал себя трансвеститом.

29 мая сообщалось, что за пределы России выдворили жителя Мелитополя, собиравшего сведения о российских военных в пользу Украины.

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      Любовь Ширижик
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