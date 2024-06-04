Москвичам рассказали о купании в столице в июне

Терапевт Алексеева призвала обратить внимание на погоду при купании в столице

Температурные показатели на этой неделе довольно переменчивы, москвичей ждет жара вперемешку с дождями и грозами. Стоит ли при такой погоде идти купаться, «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Лариса Алексеева.

По ее словам, москвичи, которые заботятся о своем здоровье, открывают сезон в середине июня, когда уже стабильно тепло и даже жарко. Чтобы не простудиться, нужно плавать в водоеме с водой температурой не менее 22 градусов. Переохлаждение к простудным заболеваниям вызывает пневмонию, добавила врач.

Решившим отдыхать у воды жителям столицы Алексеева посоветовала не забывать об использовании солнцезащитных средств и головных уборов. На пляж лучше всего идти до 11:00 и после 15:00, когда агрессивность ультрафиолетовых лучей уменьшается. В противном случае можно получить солнечный удар.

Ранее главный врач Клинической больницы имени Виноградова, профессор Ольга Шарапова посоветовала москвичам не находиться под открытым солнцем в жаркую погоду в течение долгого времени. Врач напомнила, что перегрев может вызвать головную боль, головокружение и тошноту.