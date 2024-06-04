На Западе заявили о подготовке к войне с Россией

Politico: проводя учения в Литве, Германия готовится к войне с Россией

Германия, проводящая учения на территории Литвы, готовится к войне с Россией. Такое мнение выразило издание Politico.

В материале шла речь о танковых и артиллерийских учениях Германии на полигоне в литовском городе Пабраде. «Послание для важных персон было понятным: "Мы готовимся [к противостоянию] с Россией"», — отмечает западное издание.

В материале также приводятся слова немецкого генерала Карстена Бройера. Он заявил, что Москве понадобится пять-восемь лет, чтобы восстановиться после военного противостояния с Украиной.

Ранее американский журналист Чей Боуз заявил, что Запад отрекается от президента Украины Владимира Зеленского. По мнению Боуза, именно по этой причине европейские лидеры спорили о том, стоит ли предоставлять Киеву оружие для борьбы с Москвой.