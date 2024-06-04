Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:06, 4 июня 2024Интернет и СМИ

На Западе заявили о подготовке к войне с Россией

Politico: проводя учения в Литве, Германия готовится к войне с Россией

Фото: Marcus Brandt / dpa / Globallookpress.com

Германия, проводящая учения на территории Литвы, готовится к войне с Россией. Такое мнение выразило издание Politico.

В материале шла речь о танковых и артиллерийских учениях Германии на полигоне в литовском городе Пабраде. «Послание для важных персон было понятным: "Мы готовимся [к противостоянию] с Россией"», — отмечает западное издание.

В материале также приводятся слова немецкого генерала Карстена Бройера. Он заявил, что Москве понадобится пять-восемь лет, чтобы восстановиться после военного противостояния с Украиной.

Ранее американский журналист Чей Боуз заявил, что Запад отрекается от президента Украины Владимира Зеленского. По мнению Боуза, именно по этой причине европейские лидеры спорили о том, стоит ли предоставлять Киеву оружие для борьбы с Москвой.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотник США вылетел на разведку над Черным морем и пропал с карты. После этого он изменил привычный маршрут

      Том Круз попытался сесть в машину премьера Великобритании

      В российском суде грабители устроили дебош из-за приговора и попали на видео

      Байден отказался считать возраст помехой для переизбрания

      У агрессивных водителей заподозрили заражение паразитом

      В Киеве отменили экстренные отключения света

      ФСБ обнаружила крупный схрон с боеприпасами в Запорожской области

      Названы последствия отключения электроэнергии на Украине для ВСУ

      Samsung раскрыла сроки выхода своего умного кольца в продажу

      Стало известно об обысках в администрации Киева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше