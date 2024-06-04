Найден самый дорогой дом под Москвой

Самый дорогой дом на Рублево-Успенском шоссе под Москвой стоит 3,1 млрд рублей

Самый дорогой дом в Подмосковье стоит 3,1 миллиарда рублей. Высокобюджетные предложения в Московской области для своего исследования нашли аналитики «Авито Недвижимости», пишет «Газета.ru».

С таким бюджетом получится приобрести особняк площадью 1400 квадратных метров в охраняемом коттеджном поселке на Рублево-Успенском шоссе. Внутри есть несколько спален, в том числе гостевые и мастер-спальня, кабинет, гостиная, столовая, каминный зал и игровая комната.

На цокольном этаже также есть бассейн, хаммам, сауна, домашний кинотеатр и танцпол. А на прилегающей территории два гектара расположены гостевой дом с банкетным залом на 150 человек, дома для старших и прислуги, а также гараж на 4 машины.

Второе место среди самых дорогих предложений под Москвой занимает особняк площадью 1500 «квадратов» в поселке «Раздоры-2» — его предлагают приобрести за 2,85 миллиарда рублей. Дом выполнен в неоклассическом стиле от итальянского архитектора с индивидуальной меблировкой и фреской на потолке гостиной.

В топ-3 также входит особняк за 2,33 миллиарда рублей в охраняемом поселке. В нем семь спален, светлый бассейн, бильярдная, кинозал, бар и собственный винный погреб. На участке два гектара несколько беседок и три гаража на десять машин.

Ранее были названы московские направления с самыми дешевыми домами. Так, самое доступное жилье находится на Новорязанском шоссе (12,3 миллиона рублей). Это направление является самым загруженным для поездок в Москву и обратно.