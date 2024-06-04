Не запустившая детей в укрытие во время ракетной опасности россиянка объяснилась

Жительница Белгорода заявила, что не запустила детей в укрытие из-за толпы

Пенсионерка из Белгорода, которую обвинили в халатности, после того как она не запустила детей в укрытие во время объявления ракетной опасности, заявила, что отправила их в другой подъезд из-за скопившейся толпы и закрытой двери. Слова 75-летней старшей по дому Ольги Н. приводит «Газета.Ru».

По словам россиянки, некоторое время назад она добилась, чтобы все двери в их дворе оборудовали автоматической системой закрытия, после чего жители начали подпирать их кирпичами, чтобы те оставались открытыми. Когда прозвучала сирена, все пошли к ее подъезду, дверь в который оказалась заперта. «Я раз дергаю дверь, второй раз дергаю дверь — она не открывается. Подбежала детвора. Потом я вытащила ключ и открыла им, но тут уже старушки впереди стоят. Я ребятам говорю: "Ребятки, бегите в первый подъезд, там на кирпиче дверь"», — объяснила женщина.

Комментируя обвинения в халатности, пенсионерка заявила, что наоборот беспокоилась за безопасность детей и направила их к подъезду с открытой дверью. Женщина добавила, что у нее есть свидетели произошедшего. Сама она считает, что в поднявшемся резонансе виновата ее 46-летняя соседка из другого подъезда, которая сама хочет стать старшей по дому. «Она всех подговорила, круг такой собрала, что они начали писать всякую гадость. Пускай подают [заявление в полицию]. Они говорят так — пускай говорят, Свидетели есть, мы вместе стояли на крылечке. Просто до слез обидно, понимаете?» — сказала россиянка.

Ранее в сети появилось видео, на котором видно, как во время ракетной опасности в Белгороде взрослые резко встают и заходят в подъезд, однако они не пускают туда группу из десяти детей. Как пишет Shot, местные жители потребовали привлечь старшую по дому к ответственности за оставление детей в опасности.