Россия
Реклама. ПАО Сбербанк
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:58, 4 июня 2024Россия

Не запустившая детей в укрытие во время ракетной опасности россиянка объяснилась

Жительница Белгорода заявила, что не запустила детей в укрытие из-за толпы

Кадр: Telegram-канал «Белгород №1»

Пенсионерка из Белгорода, которую обвинили в халатности, после того как она не запустила детей в укрытие во время объявления ракетной опасности, заявила, что отправила их в другой подъезд из-за скопившейся толпы и закрытой двери. Слова 75-летней старшей по дому Ольги Н. приводит «Газета.Ru».

По словам россиянки, некоторое время назад она добилась, чтобы все двери в их дворе оборудовали автоматической системой закрытия, после чего жители начали подпирать их кирпичами, чтобы те оставались открытыми. Когда прозвучала сирена, все пошли к ее подъезду, дверь в который оказалась заперта. «Я раз дергаю дверь, второй раз дергаю дверь — она не открывается. Подбежала детвора. Потом я вытащила ключ и открыла им, но тут уже старушки впереди стоят. Я ребятам говорю: "Ребятки, бегите в первый подъезд, там на кирпиче дверь"», — объяснила женщина.

Комментируя обвинения в халатности, пенсионерка заявила, что наоборот беспокоилась за безопасность детей и направила их к подъезду с открытой дверью. Женщина добавила, что у нее есть свидетели произошедшего. Сама она считает, что в поднявшемся резонансе виновата ее 46-летняя соседка из другого подъезда, которая сама хочет стать старшей по дому. «Она всех подговорила, круг такой собрала, что они начали писать всякую гадость. Пускай подают [заявление в полицию]. Они говорят так — пускай говорят, Свидетели есть, мы вместе стояли на крылечке. Просто до слез обидно, понимаете?» — сказала россиянка.

Материалы по теме:
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение. Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение.Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
16 мая 2024
«Весь город — руины» Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
19 марта 2024
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
18 марта 2024

Ранее в сети появилось видео, на котором видно, как во время ракетной опасности в Белгороде взрослые резко встают и заходят в подъезд, однако они не пускают туда группу из десяти детей. Как пишет Shot, местные жители потребовали привлечь старшую по дому к ответственности за оставление детей в опасности.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии раскрыли тайные уступки Байдена по строительству «Северного потока-2»

      В российских магазинах выявили новые методы введения покупателей в заблуждение

      Сбившего российского врача и двух его детей полицейского поместили под стражу

      Рогов рассказал об ударе ВСУ по электроподстанции «Каменка»

      Не запустившая детей в укрытие во время ракетной опасности россиянка объяснилась

      Российские военные впервые применили «Лягушку» в зоне СВО

      В городе-спутнике Курской АЭС объявили ракетную опасность

      Плакат с призывом к французским военным появился в центре Москвы

      На Западе заявили о приближении завершающей стадии конфликта на Украине

      Песков ответил на вопрос о сгоревшей «даче Путина» на Алтае

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше