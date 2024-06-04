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11:05, 4 июня 2024Россия

Россиянка не пустила детей в укрытие во время объявления ракетной опасности

В Белгороде женщина не пустила детей в укрытие во время ракетной опасности

В Белгороде во время объявления ракетной опасности женщина не пустила детей в укрытие. Об этом, публикуя кадры с места происшествия, пишет Baza в Telegram-канале.

Детей застала тревога, когда они бегали во дворе. По информации издания, их в укрытие не пустила старшая по дому, которая сказала ребятам бежать в другой подъезд. При этом сама женщина и другие взрослые, которые до объявления опасности сидели на лавочке, пошли в тот подъезд, куда не пустили детей.

На опубликованных кадрах видно, что взрослые резко встают и заходят в подъезд, однако они не пускают туда группу из десяти детей. Видеозапись заканчивается тем, как несовершеннолетние убегают в сторону другого подъезда.

Ранее в Крыму воспитанников детского сада уложили спать во время воздушной тревоги. Когда прозвучала воздушная тревога, всех отвели в бомбоубежище, но спустя какое-то время заведующая садом внезапно распорядилась вернуть детей наверх и отправить по кроватям на тихий час — в это время в городе продолжали звучать сирены.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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