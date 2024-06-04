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10:19, 4 июня 2024Ценности

Обнаженные модели в скотче вместо бикини станцевали брейк-данс на подиуме

Фото: Arun Nevader / Getty Images for Art Hearts Fashion

Манекенщицы появились на подиуме в скотче вместо одежды на Неделе пляжной моды в Майами, США. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Девушки предстали перед зрителями обнаженными, прикрыв тела клейкой лентой различных цветов, имитирующей бикини. При этом в рамках шоу, организованного проектом Black Tape Project, модели дефилировали с гитарами, выполняли акробатические элементы и танцевали брейк-данс.

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Известно, что проект Black Tape Project в 2018 году запустил кубино-американский дизайнер Джоэль Альварес, который называет себя единственным в мире экспертом по нательному скотчу. Аккаунт бренда, специализирующегося на альтернативной моде, стал популярным в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Во время показа на Неделе моды в Нью-Йорке в феврале модели также прошлись по подиуму со скотчем на теле.

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      Карина Черных
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