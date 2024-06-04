Отдыхавший на российском курорте турист выпал из окна отеля и не выжил

Турист выпал из окна отеля на курорте «Роза Хутор» в Сочи и не выжил

Турист, отдыхавший на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи, выпал из окна гостиницы и не выжил. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП Сочи».

Трагедия произошла вечером в понедельник, 3 июня, на территории отеля «Азимут». О несчастном случае сообщили очевидцы.

По их словам, прибывшим на место происшествия медикам не удалось спасти мужчину. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, уточняются все обстоятельства.

Ранее в Бангкоке японец выпал из окна отеля и не выжил. Инцидент произошел ночью 15 апреля в одной из гостиниц района Кхлонг Той. 54-летнего гражданина Японии по фамилии Седзи нашли без признаков жизни на припаркованном автомобиле.