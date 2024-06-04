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16:02, 4 июня 2024Путешествия

Пассажирка самолета и ее дочь устроили скандал из-за сумок и сорвали рейс

USA Today: пассажирка Endeavour Air устроила скандал в самолете и сорвала рейс

Фото: Mike Blake / Reuters

Пассажирка самолета авиакомпании Endeavour Air устроила скандал и сорвала рейс из-за сумок. Об этом сообщает USA Today.

Уточняется, что Шари Энн Чиннис летела из Индиаполиса в Нью-Йорк вместе с дочерью и еще одной женщиной. Стюардесса несколько раз сделала им замечание из-за сумок, которые они не убрали на багажные полки. Однако пассажирки отказывались следовать инструкциям.

В результате словесной перепалки Чиннис начала повышать голос на члена экипажа. Бортпроводнице пришлось вызвать полицию, которая вывела трех женщин из самолета. Борт вылетел с опозданием на полтора часа, а Чиннис была арестована за хулиганство.

Ранее российскую стюардессу уличили в краже спасательных жилетов с работы. Ворованные вещи нашел бывший арендодатель женщины, который сдавал ей дом в Домодедове.

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      Марк Успенский
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