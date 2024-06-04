Песков ответил на вопрос о сгоревшей «даче Путина» на Алтае

Песков о сообщениях про сгоревшую «дачу Путина» на Алтае: такого объекта нет

Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения о сгоревшей «даче» президента России Владимира Путина на Алтае. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы просто не располагаем такой информацией», — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов, прокомментировать информацию о том, что на Алтае сгорело здания, якобы являющееся резиденцией главы государства.

Представитель Кремля также уточнил, что у президента России нет подобного объекта в списке его резиденций.

Ранее в Кирове сгорела деревянная церковь. На кадрах с места происшествия видно, как пожарные пытаются сбить пламя, охватившее все здание. Церковь являлась копией церкви, построенной в резиденции президента России Владимира Путина на Валдае.