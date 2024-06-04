Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:50, 4 июня 2024Россия

Песков ответил на вопрос о сгоревшей «даче Путина» на Алтае

Песков о сообщениях про сгоревшую «дачу Путина» на Алтае: такого объекта нет

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения о сгоревшей «даче» президента России Владимира Путина на Алтае. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы просто не располагаем такой информацией», — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов, прокомментировать информацию о том, что на Алтае сгорело здания, якобы являющееся резиденцией главы государства.

Представитель Кремля также уточнил, что у президента России нет подобного объекта в списке его резиденций.

Ранее в Кирове сгорела деревянная церковь. На кадрах с места происшествия видно, как пожарные пытаются сбить пламя, охватившее все здание. Церковь являлась копией церкви, построенной в резиденции президента России Владимира Путина на Валдае.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии раскрыли тайные уступки Байдена по строительству «Северного потока-2»

      В российских магазинах выявили новые методы введения покупателей в заблуждение

      Сбившего российского врача и двух его детей полицейского поместили под стражу

      Рогов рассказал об ударе ВСУ по электроподстанции «Каменка»

      Не запустившая детей в укрытие во время ракетной опасности россиянка объяснилась

      Российские военные впервые применили «Лягушку» в зоне СВО

      В городе-спутнике Курской АЭС объявили ракетную опасность

      Плакат с призывом к французским военным появился в центре Москвы

      На Западе заявили о приближении завершающей стадии конфликта на Украине

      Песков ответил на вопрос о сгоревшей «даче Путина» на Алтае

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше