По факту повреждения памятника Жукову на Манежной площади возбудили дело

В отношении повредивших памятник Жукову в Москве женщин возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух женщин, которые нанесли на памятник полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве надпись «ГУР». Об этом сообщает РИА Новости.

Дело возбудили по статье 243.4 («Повреждение военных захоронений и памятников») УК РФ. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее полицейские задержали 28- и 55-летнюю женщин, которые взяли баллончики с аэрозольной красной и написали «ГУР» на постаменте памятника, установленного в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне.