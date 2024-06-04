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11:20, 4 июня 2024Силовые структуры

Женщины нанесли надпись «ГУР» на памятник полководцу Жукову на Манежной площади

В Москве на Манежной площади нанесли надпись «ГУР» на памятник полководцу Жукову

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

В Москве надпись «ГУР» нанесли на памятник полководцу Георгию Жукову на Манежной площади. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, полицейские уже задержали двух подозреваемых — 28-летнюю и 55-летнюю женщин. Они взяли баллончики с аэрозольной красной и написали «ГУР» на постаменте памятника, установленного в честь 50-летия победы в Великой Отечественной войне.

Задержанные рассказали, что сделали это по заказу украинских мошенников. Те пообещали им крупную сумму денег.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 243.4 («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России») УК РФ. Надпись стерли.

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      Екатерина Кашурникова
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