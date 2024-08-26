Испортивших памятник Жукову в Москве двух женщин осудили

В Москве испортившие памятник Жукову женщины получили год принудительных работ

В Москве Тверской суд приговорил к году принудительных работ двух женщин, испортивших памятник маршалу Георгию Жукову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По информации агентства, изначально фигуранткам было назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год, но потом оно было заменено на принудительные работы на этот же срок с удержанием 10 процентов заработанной платы.

Злоумышленницы написали «ГУР» на памятник полководцу Георгию Жукову на Манежной площади 4 июня. Они взяли баллончики с аэрозольной красной и написали «ГУР» на постаменте памятника, установленного в честь 50-летия победы в Великой Отечественной войне. Задержанные рассказали, что сделали это по заказу украинских мошенников, — те пообещали им крупную сумму денег.