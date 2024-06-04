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19:13, 4 июня 2024Силовые структуры

Подорвавшего автомобиль вместе с хозяином россиянина арестовали спустя 26 лет

В Петербурге арестовали мужчину, подорвавшего авто вместе с хозяином в 1998 году

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу мужчину, который подозревается в подрыве автомобиля вместе с хозяином 26 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета России по городу

В отношении арестованного возбуждено уголовное дело по пунктам «е», «ж» и «з» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное общеопасным способом группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом») УК РФ. Другие подробности совершенного в 1998 году преступления не приводятся, расследование продолжается.

Ранее в Смоленске сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых в похищении дочери бизнесмена пять лет назад.

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      Олеся Мицкевич
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