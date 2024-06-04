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12:03, 4 июня 2024Интернет и СМИ

Покинувший Россию комик рассказал о стыде за свое происхождение

Комик Денис Чужой за рубежом избегал рассказов о том, что приехал из России

Кадр: Денис Чужой / YouTube

Известный стендап-комик Денис Чужой, покинувший Россию, признался, что первое время за границей ему было неловко говорить, что он приехал из России. Об этом он заявил в интервью журналистке Катерине Гордеевой (внесена Минюстом в реестр иноагентов), видео доступно на YouTube.

«Я первое время хотел вообще скрывать, мне было неловко...Ты говоришь: "Я из России", и потом тебе хочется миллион раз оправдаться за это», — заявил юморист, говоря о стыде за свое происхождение.

По словам Чужого, он в течение некоторого времени старался избегать этой темы в своих выступлениях. Однако сейчас, как отметил комик, ему хочется больше говорить о том, что он из России.

Ранее Чужой рассказал о трудностях первых месяцев жизни в Берлине. Юморист отметил, что у него возникли сложности со сбором рекомендаций от творческих объединений, которые необходимы для получения визы.

Денис Чужой в июне 2022 года сообщил, что покинул Россию и живет в Турции. Он уточнил, что уехал из-за спецоперации на Украине. Кроме того, по словам Чужого, на решение о переезде повлияли получаемые им угрозы, связанные с высказываниями на тему конфликта.

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      Олег Давыдов
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