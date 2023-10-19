Покинувший Россию комик рассказал о трудностях жизни в европейской столице

Российский комик Денис Чужой, покинувший Россию, рассказал о трудностях первых месяцев жизни в Берлине. Подробностями переезда в европейскую столицу он поделился в видео на YouTube-канале.

Чужой объяснил, что для жизни и работы в Германии, куда он переехал после нескольких месяцев жизни в Турции, он должен был получить специальную визу фрилансера. Чтобы это сделать, комику нужно было собрать рекомендации творческих объединений, работающих на территории страны, которые готовы были в дальнейшем с ним сотрудничать. «Такие письма трудно получить, если ты только что переехал, и из творческих организаций ты знаешь только Rammstein», — пошутил он.

Комик рассказал, что в течение нескольких месяцев выступал в клубах, а после просил у их владельцев написать ему рекомендацию. По словам Чужого, они не всегда охотно шли на это. В результате ему удалось собрать семь таких писем. «Это был довольно долгий и тяжелый период ожидания и какого-то общения с чиновниками», — заключил он.

Ранее Чужой заявил, что эмиграция позволяет «переизобрести» себя. В новой для жизни стране, по его словам, возможно «придумать себе новую жизнь». Он заявил, что там, где он поселился, люди не знают о русскоязычном стендапе.

В июне 2022 года комик рассказал, что живет в Турции. Он заявил, что уехал из России из-за начала спецоперации на Украине. Также на это решение повлияли угрозы, которые, как утверждал Чужой, он получал из-за его высказываний о конфликте.