Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:48, 19 октября 2023Интернет и СМИ

Покинувший Россию комик рассказал о трудностях жизни в европейской столице

Кадр: Денис Чужой / Youtube

Российский комик Денис Чужой, покинувший Россию, рассказал о трудностях первых месяцев жизни в Берлине. Подробностями переезда в европейскую столицу он поделился в видео на YouTube-канале.

Чужой объяснил, что для жизни и работы в Германии, куда он переехал после нескольких месяцев жизни в Турции, он должен был получить специальную визу фрилансера. Чтобы это сделать, комику нужно было собрать рекомендации творческих объединений, работающих на территории страны, которые готовы были в дальнейшем с ним сотрудничать. «Такие письма трудно получить, если ты только что переехал, и из творческих организаций ты знаешь только Rammstein», — пошутил он.

Комик рассказал, что в течение нескольких месяцев выступал в клубах, а после просил у их владельцев написать ему рекомендацию. По словам Чужого, они не всегда охотно шли на это. В результате ему удалось собрать семь таких писем. «Это был довольно долгий и тяжелый период ожидания и какого-то общения с чиновниками», — заключил он.

Ранее Чужой заявил, что эмиграция позволяет «переизобрести» себя. В новой для жизни стране, по его словам, возможно «придумать себе новую жизнь». Он заявил, что там, где он поселился, люди не знают о русскоязычном стендапе.

В июне 2022 года комик рассказал, что живет в Турции. Он заявил, что уехал из России из-за начала спецоперации на Украине. Также на это решение повлияли угрозы, которые, как утверждал Чужой, он получал из-за его высказываний о конфликте.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Названо мощнейшее оружие Российской армии в зоне СВО

      Россиянин устроил поножовщину в магазине и попал под следствие

      Российский пилот опубликовал видео о своей работе и взбудоражил подписчиц

      Эвакуацию фуры с российской трассы в свете северного сияния сняли на видео

      Генсек ООН призвал к двухнедельному перемирию между Израилем и Газой

      Лукашенко уволил двух белорусских послов

      Богатства семьи Ротшильдов продали на аукционе за 62 миллиона долларов

      Медведь растерзал пожилую женщину в крупном городе

      Покинувший Россию комик рассказал о трудностях жизни в европейской столице

      В ЕС обеспокоились активной выдачей «золотых паспортов» россиянам на Карибах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости