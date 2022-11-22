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12:19, 22 ноября 2022Интернет и СМИ

Уехавший из России комик рассказал о жизни в эмиграции

Уехавший из России комик Чужой заявил, что эмиграция позволяет «переизобрести» себя
Денис Чужой

Денис Чужой. Кадр: Денис Чужой / YouTube

Российский комик Денис Чужой, ранее уехавший из страны, заявил, что эмиграция позволяет «переизобрести» себя и дает шанс «придумать себе новую жизнь». О переезде в другую страну он рассказал в видео на своем YouTube-канале.

Отвечая на вопрос подписчика о том, как ему удается быть одновременно и интровертом, и популярным комиком, Чужой выразил уверенность в том, что до переезда не был «особо известным человеком». Вместе с тем, по словам юмориста, в эмиграции он поселился там, где люди не знают «про недооцененный русскоязычный стендап», поэтому популярность не приносит ему проблем.

«Это интересная штука, потому что в новой стране как будто можешь себя "переизобрести". Это как когда тебя в школе буллили несколько лет, но ты окончил 11-й класс и переехал в другой город, и в другом городе ты можешь придумать себе новую историю», — рассудил комик. Он добавил, что новая страна может послужить шансом «придумать себе новую жизнь и новую работу».

Ранее Чужой также рассказал о том, как в Германии и Чехии относятся к россиянам. Он заявил, что не сталкивался с дискриминацией в этих странах.

В июне юморист сообщил, что уже два месяца живет в Турции. Он уточнил, что покинул Россию из-за спецоперации на Украине. Кроме того, по словам Чужого, на решение о переезде повлияли получаемые им угрозы, связанные с высказываниями на тему конфликта.

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Маргарита Щигарева
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