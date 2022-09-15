Популярный комик рассказал об отношении к россиянам в двух европейских странах

Комик из России Денис Чужой заявил, что не сталкивался с дискриминацией в Германии и Чехии

Популярный российский стендап-комик Денис Чужой рассказал о том, как в Германии и Чехии относятся к россиянам. В интервью журналисту и блогеру Илье Варламову он рассказал, что не сталкивался с дискриминацией в этих двух странах. Выпуск доступен на YouTube.

«Первый европейский концерт у меня был в Праге, и я въезжал с шенгенской визой. Показываю паспорт и вижу, что девушка на таможне долго смотрит... И потом говорит: "О, вы еще успеваете в клевый пивной ресторан! Добро пожаловать в Чехию". С этого момента у меня все страхи пропали», — высказался комик.

Помимо этого, Чужой рассказал, что был в Берлине. По словам комика, в Германии он также не заметил русофобии. Он вспомнил, как увидел в отделе книжного магазина с самим продаваемым винилом на первом месте пластинку народной артистки России, оперной певицы Анны Нетребко.

В июне комик сообщил, что покинул страну и уехал в Турцию. Он заявил, что уехал из России из-за спецоперации на Украине. Помимо этого, Чужой рассказал, что на решение о переезде повлияли получаемые им угрозы, связанные с высказываниями на эту тему.

О том, что Чужой начал получать угрозы, стало известно в марте. По словам комика, ему позвонили неизвестные и сообщили, что за его голову назначена награда. Он заявил, что причиной стали высказывания о ситуации на Украине.