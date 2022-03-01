Популярный российский комик начал получать угрозы в свой адрес

Популярный российский комик Денис Чужой заявил, что в его адрес начали поступать угрозы. Подробностями он поделился в своем Telegram-канале.

По словам Чужого, ему позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Недоброжелатели сообщили, что за его голову назначена награда, и призвали его «щемиться». Комик уточнил у собеседника, о каком вознаграждении идет речь, однако тот завершил разговор, не ответив на вопрос Чужого.

Юморист пояснил, что ему угрожали из-за его пацифистских высказываний о ситуации на Украине, и попросил подписчиков порекомендовать, что делать в подобных ситуациях. «Буду благодарен за советы», — заключил Чужой.

24 февраля президент России Владимир Путин дал старт специальной операции по защите Донбасса. По его словам, в ходе спецоперации российские власти будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.

Согласно официальному отчету Министерства обороны России, по состоянию на 28 февраля российские вооруженные силы поразили на Украине 1146 объектов военной инфраструктуры. В ведомстве утверждают, что силы страны не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по мирному населению и выводят из строя только военную инфраструктуру.