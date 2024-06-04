Популярная российская юмористка купила дачу

Юмористка Варвара Щербакова сообщила о покупке дачи

Популярная российская юмористка, участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Варвара Щербакова приобрела дачу. О покупке недвижимости она сообщила в группе в соцсети «ВКонтакте».

Стендап-комик опубликовала несколько снимков, на которых запечатлены в том числе двухэтажный дом с верандой и сам участок с мангалом и небольшой зоной для отдыха с навесом. «У меня теперь есть дача! На новоселье приехали/прилетели друзья из разных концов Москвы и страны, чтобы ЖОСКА ********** (вымыть) мою дачу и потом кушать там шашлычки и пить пивко под радио "Дача". И-де-а-ль-но!» — поделилась эмоциями с подписчиками Щербакова.

Днем ранее стало известно, что внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков захотел сдавать дачу в Подмосковье, доставшуюся ему от звездной бабушки, в аренду.