Порноактер с 20-летним стажем раскрыл минусы съемок в фильмах для взрослых

Американский порноактер Томми Ганн (настоящее имя — Томас Страда) с 20-летним стажем съемок в фильмах для взрослых назвал минусы своей работы. На эту тему он высказался в подкасте Holly Randall Unfiltered, видео вышло на YouTube.

Ганн сравнил карьеру в порно с игрой в покер, где актер ставит на кон свою личную жизнь и приватность. «Моя карьера в порно достаточно усложнила мои отношения», — также отметил он. По словам порноактера, из-за его работы у него возникали трудности в романтических отношениях и с коллегами, и с людьми, не работающими в секс-индустрии.

Кроме того, к недостаткам съемок в фильмах для взрослых он отнес критику со стороны общества, которая оказывает на звезд порно моральное давление. «Ментальное здоровье — это проблема. Можно составить целый список наших коллег, которых больше нет из-за того, что они столкнулись с этими трудностями», — добавил Ганн.

Ранее о минусах работы в порно рассказала звезда откровенных фильмов Агата Вега. Главным недостатком она назвала невозможность поменять сферу деятельности.