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05:10, 4 июня 2024Из жизни

Порномодель завела 15 онлайн-бойфрендов и заработала состояние

Фото: PxHere

Порномодель из Австралии стала предлагать онлайн-отношения и заработала состояние. Об этом пишет Yahoo Lifestyle

Некоторое время назад Шарна Бекман решила предложить подписчикам ее OnlyFans-аккаунта новую услугу. «Онлайн-девушка — это именно то, что вы представляете. Это все то, что вы могли бы получить в отношениях, но онлайн. Эта опция включают ежедневные сообщения, индивидуальные звонки, фотографии и видео в течение дня, а также секстинг. Это личная услуга для моих постоянных подписчиков, чтобы они могли лучше узнать меня и проникнуть в мою жизнь», — рассказала Бекман.

Заполучить Бекман в качестве «онлайн-девушки» стоит полторы тысячи долларов (135,6 тысячи рублей) в месяц. По ее словам, сейчас у нее 15 «онлайн-бойфрендов», что позволяет ей зарабатывать 33 тысячи долларов (почти три миллиона рублей) ежемесячно. Девушке даже пришлось временно ограничить заявки на услугу, потому что у нее физически не хватает времени, чтобы общаться со всеми удаленными «бойфрендами».

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При этом у девушки есть настоящий возлюбленный по имени Рики. По ее словам, сначала затея с «онлайн-девушкой» его смутила, но затем ей удалось убедить Рики, что это просто работа. При этом Бекман подчеркнула, что отношения с Рики для нее — безусловный приоритет, и она бы отказалась от новой услуги, если бы он был против.

Ранее сообщалось, что cтавшая порномоделью мать четверых детей из Великобритании рассказала, что начинает съемки, после того как ее семья ложится спать. Когда женщина не понимает каких-то технических моментов, ей помогает муж.

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      Алиса Дмитриева
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