После нападения фигуранта дела на конвоира возбудили дело

СК возбудил дело после нападения фигуранта дела на конвоира в суде Пушкино

Начало событий в новости В российском суде грабители устроили дебош из-за приговора и попали на видео

В Пушкино следователи возбудили уголовное после дебоша, устроенного фигурантами уголовного дела о грабеже во время оглашения приговора в городском суде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе подмосковного управления Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, один из осужденных напал на полицейского отделения охраны и конвоирования ИВС. Расследование ведется по статье 318 УК РФ («Применении насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»).

Ранее 4 июня сообщалось, что трое членов банды грабителей попытались сбежать во время оглашения приговора. Они пытались раскачать металлическую клетку в зале судебного заседания. После неудачной попытки сломать решетки один из подсудимых поранил себя. Их родственники на улице накинулись на судебных приставов возле здания суда.

Тем не менее приговор был оглашен — грабители получили от семи до девяти лет лишения свободы. Суд установил, что они в декабре 2022 года напали на грузовик с бытовой техникой, которую продали скупщику за 200 тысяч рублей.