Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:05, 4 июня 2024Силовые структуры

После нападения фигуранта дела на конвоира возбудили дело

СК возбудил дело после нападения фигуранта дела на конвоира в суде Пушкино
Начало событий в новости В российском суде грабители устроили дебош из-за приговора и попали на видео

Фото: Andreyev Vladimir / URA.RU / TASS

В Пушкино следователи возбудили уголовное после дебоша, устроенного фигурантами уголовного дела о грабеже во время оглашения приговора в городском суде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе подмосковного управления Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, один из осужденных напал на полицейского отделения охраны и конвоирования ИВС. Расследование ведется по статье 318 УК РФ («Применении насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»).

Ранее 4 июня сообщалось, что трое членов банды грабителей попытались сбежать во время оглашения приговора. Они пытались раскачать металлическую клетку в зале судебного заседания. После неудачной попытки сломать решетки один из подсудимых поранил себя. Их родственники на улице накинулись на судебных приставов возле здания суда.

Тем не менее приговор был оглашен — грабители получили от семи до девяти лет лишения свободы. Суд установил, что они в декабре 2022 года напали на грузовик с бытовой техникой, которую продали скупщику за 200 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили о неготовности к ядерному конфликту с Россией

      Россияне собрали сотни тонн мусора на «Чистых играх»

      Дачникам назвали способ защитить растения от вредителей

      Белый дом подтвердил участие Байдена в саммите G7

      Политолог указал на признак изменения отношений Украины и США

      Россиянам раскрыли план действий при краже курицы в поезде

      Rolls-Royce внука первого президента Татарстана остановили за нарушение

      Устроившего стрельбу из окна дома в Москве задержали

      В Сумской области сообщили о повреждении производственной инфраструктуры

      В Европе резко подешевел газ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше