В российском суде грабители устроили дебош из-за приговора и попали на видео

Shot: в Пушкино банда грабителей попыталась сбежать из суда во время приговора

В Пушкинском суде Московской области трое членов банды грабителей попытались сбежать во время оглашения приговора. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Дебош, устроенный подсудимыми, попал на камеру видеонаблюдения в зале судебного заседания.

На кадрах видны фигуранты дела, которые раскачивают металлическую клетку.

После неудачной попытки сломать решетки, один из подсудимых поранил себя. Их родственники на улице накинулись на судебных приставов возле здания суда. Тем не менее приговор был оглашен — грабители получили от семи до девяти лет лишения свободы. Суд установил, что они в декабре 2022 года напали на грузовик с бытовой техникой, которую продали скупщику за 200 тысяч рублей.

31 мая сообщалось, что в Москве трое грабителей ранили охранника во время налета на продуктовый магазин. Сначала внутрь зашел один мужчина, взял из холодильника три упаковки суши и без оплаты вышел на улицу. За ним следом бросился охранник, но получил удар ножом в живот. После чего вооруженные преступники уехали на автобусе.