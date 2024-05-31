Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:07, 31 мая 2024Силовые структуры

Преступники вынесли суши из российского магазина и ранили охранника

В Москве грабители украли из магазина суши на 1,5 тыс. руб. и ранили охранника

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве трое грабителей ранили охранника во время налета на продуктовый магазин. Об этом сообщает РИА Новости.

Преступление было совершено днем 29 мая в торговой точке на Шоссейной улице. Сначала в магазин зашел один мужчина, взял из холодильника три упаковки суши и без оплаты вышел на улицу, уточняет Baza. За ним следом бросился охранник, но получил удар ножом в живот. После чего вооруженные преступники уехали на автобусе.

Очевидцем налета стал прохожий, который вызвал полицию. Прибывшие силовики успели задержать двух грабителей, третий скрылся. Задержанными оказались 27-летний житель Москвы и его 35-летний приятель из Челябинской области.

Ущерб магазину был оценен в 1,5 тысячи рублей. Охранник получил ранение легкой степени тяжести, ему была оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

30 мая сообщалось, что в Калининграде был задержан 29-летний мужчина, который за 10 минут ограбил два алкомаркета.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      В США сообщили, что атаки ВСУ по России могут начаться в ближайшие часы. Глава Пентагона одобрил удары западным оружием

      Зеленский использовал Джонсона ради связи с Трампом

      Запрет на вывоз риса из России продлят

      Киев посетовал на плохой пиар из-за ушедших в ВСУ осужденных

      Кайли Дженнер спровоцировала слухи о помолвке с Тимоти Шаламе

      В Кремле сообщили об отсутствии планов по посещению юбилея высадки в Нормандии

      Россияне бросились покупать лекарства в интернете

      Российская полиция нашла свыше 60 килограммов кокаина в бананах из Эквадора

      Сергей Лазарев купил квартиру «диско-бабушке» из Сыктывкара

      Россияне похитили сельхозтехнику на 850 миллионов рублей и попались в руки ФСБ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше