Преступники вынесли суши из российского магазина и ранили охранника

В Москве грабители украли из магазина суши на 1,5 тыс. руб. и ранили охранника

В Москве трое грабителей ранили охранника во время налета на продуктовый магазин. Об этом сообщает РИА Новости.

Преступление было совершено днем 29 мая в торговой точке на Шоссейной улице. Сначала в магазин зашел один мужчина, взял из холодильника три упаковки суши и без оплаты вышел на улицу, уточняет Baza. За ним следом бросился охранник, но получил удар ножом в живот. После чего вооруженные преступники уехали на автобусе.

Очевидцем налета стал прохожий, который вызвал полицию. Прибывшие силовики успели задержать двух грабителей, третий скрылся. Задержанными оказались 27-летний житель Москвы и его 35-летний приятель из Челябинской области.

Ущерб магазину был оценен в 1,5 тысячи рублей. Охранник получил ранение легкой степени тяжести, ему была оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

30 мая сообщалось, что в Калининграде был задержан 29-летний мужчина, который за 10 минут ограбил два алкомаркета.