Президент Узбекистана отправится в Турцию

Президент Узбекистана Мирзиеев посетит 6 июня Турцию с официальным визитом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетит Турцию с официальным визитом. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба главы государства.

Мирзиеев отправится в Турцию 6 июня. Уточняется, что он получил приглашение от турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Программой пребывания предусматривается проведение в городе Анкаре третьего заседания Совета стратегического сотрудничества под председательством лидеров двух государств. В повестку дня саммита включены вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства», — рассказали в пресс-службе президента Узбекистана.

Особое внимание представители Анкары и Ташкента уделят наращиванию объемов товарооборота, зеленой энергетике, продвижению проектов кооперации в различных отраслях и другим вопросам. Также стороны обменяются мнениями по актуальным аспектам международной политики.

По итогам переговоров Мирзиеев и Эрдоган примут ряд двусторонних документов.

Ранее стало известно, что во время официального визита президента России Владимира Путина в Узбекистан главы государств проговорили тет-а-тет до трех часов утра. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отметив, что лидеров стран связывает настоящая дружба.