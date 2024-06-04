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16:28, 4 июня 2024Культура

Пригожин высказался о запрете песен Пугачевой

Пригожин заявил, что запрещать творчество Пугачевой не стоит

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о запрете песен эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Его слова приводит Teleprogramma.pro.

По мнению медиаменеджера, не стоит запрещать творчество артистов. Он добавил, что люди сами выберут, «с кем из музыкантов им идти по жизни». «А Пугачева может жить там, где ей пожелается. Хотя я считаю, что такого калибра артист должен быть с Родиной. Но это ее выбор, не мой. Это ей за него нести ответственность», — заключил Пригожин.

До этого музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.pro выразил радость по поводу того, что старые песни Пугачевой стали появляться на радиостанциях и телевидении. Он указал на то, что творчество артистки периода советских времен достойно внимания публики.

Ранее песню Аллы Пугачевой «Не высовывайся, дочка», которую исполнительница перевыпустила спустя 12 лет, предложили проверить с точки зрения закона.

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      Варвара Кошечкина
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