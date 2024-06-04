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11:10, 4 июня 2024Культура

В России предложили проверить песню Пугачевой с точки зрения закона

Депутат Шолохов: рассмотреть с точки зрения закона песню Пугачевой — не лишнее

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Песню певицы Аллы Пугачевой «Не высовывайся, дочка», которую исполнительница перевыпустила спустя 12 лет, предложили проверить с точки зрения закона. Такой инициативой в разговоре с «Лентой.ру» поделился первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

«В любых текстах есть пределы допустимого, которые законодательно прописаны, независимо от того, искусство это или журналистика. То есть если там содержится клевета, то привлекут, потому что законодательно такое преступление прописано. Точно так же призывы к экстремизму, к разделу государства и тому подобное — эти темы тоже законодательно прописаны», — отметил парламентарий.

Другое дело — правоприменение этого закона. Рассмотреть текст Пугачевой с этой точки зрения — не лишнее

Александр Шолоховпервый зампредседателя комитета Госдумы по культуре

Ранее Пугачева выпустила песню под названием «Не высовывайся, дочка». Часть поклонников певицы посчитала, что таким образом Пугачева обратилась к дочери Кристине Орбакайте, которой советует «посидеть в уголочке», но некоторые усмотрели в тексте политический смысл.

В конце февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми покинула Россию и уехала в Израиль.

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