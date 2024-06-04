Путин призвал не допустить подорожания яблок в России

Путин призвал не допустить скачков цен на яблоки из-за майских заморозков

Власти должны своевременно поддержать сельхозпроизводителей, чтобы не допустить скачков цен на яблоки из-за майских заморозков. К мерам против резкого подорожания фруктов призвал президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

Глава государства выразил надежду, что в правительстве вовремя проведут все мероприятия, необходимые для закупки сельхозпродукции по импорту. Также он призвал Минсельхоз сотрудничать с экономическим блоком правительства над созданием благоприятных условий для аграриев.

Глава Минсельхоза России Оксана Лут отметила, что министерство уже начало прорабатывать вопрос по поставкам дополнительного объема яблок со странами-партнерами, с дружественными странами.

«В прошлом году мы собрали 1,7 млн тонн яблок. На этот год мы ставили план себе 1,8 млн, даже больше, но, к сожалению, это основной вид продукции, который заморозки затронули. Поэтому сейчас прогноз снижаем до 1,5 млн тонн», — заявила она в рамках видеоконференции.

Ранее Лут признала, что из-за непогоды урожай яблок в России сильно пострадал. По ее словам, заморозки наступили в очень неудачный момент и, чтобы не допустить роста цен на социально значимый продукт в условиях дефицита, в ведомстве задумались «приоткрыть поставки из других стран, чтобы это не повлияло на ситуацию с ценами».

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов предложил нарастить закупки яблок у ключевых поставщиков — Молдовы, Сербии, Турции и Азербайджана. Зампред ассоциации также рассказал, что оптовые цены на яблоки на 24 мая составили 44,2 рубля за килограмм без НДС (минус 0,9 процента за неделю), а розничные — 114,4 рубля за килограмм (рост за неделю составил 0,8 процента).