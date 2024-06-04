Разыскиваемый российским судом немецкий инвестор нашелся в больнице

«Ъ»: инвестор из ФРГ Новак перед приговором по акциям BelkaCar попал в больницу

Инвестор из ФРГ Ральф Новак не явился на оглашение приговора по уголовному делу против него о хищении акций каршеринговой компании BelkaCar в Тушинский суд Москвы и его объявили в розыск. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Издание выяснило, что накануне судебного заседания бизнесмен попал в больницу с подозрением на гипертонический приступ. Новак, находившийся во время суда под домашним арестом, перенервничал из-за предстоящего приговора. У него ухудшилось самочувствие, и он вызвал бригаду скорой помощи, которая госпитализировала его. Сейчас Новак находится в частной клинике, врачи должны оценить его состояние.

3 июня Тушинский суд приговорил Новака к пяти годам колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей. Второй подсудимый — Ильнур Азмуханов — получил четыре года заключения со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Также суд постановил взыскать с них гражданский иск от потерпевшей стороны на сумму 393 миллиона рублей.

Расследование МВД России началось в сентябре 2021 года после обращения в следственные органы с заявлением соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG Бенедикта Соботки. Он обвинил компаньонов Ральфа Новака и Фабиана Кройхера в незаконном отчуждении 52 процентов акций BelkaCar. Сделка, по утверждению бизнесмена, была совершена за его спиной и по заниженной цене. Соботка судился из-за ценных бумаг с бывшими партнерами в Швейцарии, Германии, ЮАР и на Кипре, однако не добился успеха.