Немецкого инвестора посадили на пять лет за хищение акций BelkaCar в России

В Москве суд дал 5 лет немецкому инвестору Новаку за хищение акций BelkaCar

Тушинский суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы немецкого инвестора Ральфа Новака за хищение акций каршеринговой компании BelkaCar. Об этом сообщает РИА Новости.

Осужденного отправят в колонию общего режима. Также на него наложен штрафом в размере 800 тысяч рублей. Второй подсудимый — Ильнур Азмуханов — получил четыре года заключения со штрафом в 500 тысяч рублей. Также суд постановил взыскать с них гражданский иск от потерпевшей стороны на сумму 393 миллиона рублей.

Расследование МВД России началось в сентябре 2021 года после обращения в следственные органы с заявлением соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG Бенедикта Соботки. Он обвинил компаньонов Новака и Фабиана Кройхера в незаконном отчуждении 52 процентов акций BelkaCar. Сделка, по утверждению бизнесмена, была совершена за его спиной и по заниженной цене. Соботка судился из-за ценных бумаг с бывшими партнерами в Швейцарии, Германии, ЮАР и на Кипре, однако не добился успеха.

11 января 2023 года сообщалось, что российский суд заочно арестовал предпринимателя Бориса Зимина (признан в России иноагентом) по уголовному делу, связанному с незаконной сделкой по отчуждению акций каршеринговой компании BelkaCar.