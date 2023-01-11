Российского бизнесмена Зимина арестовали заочно

Суд в Москве заочно арестовал бизнесмена Зимина по обвинению в особо крупном мошенничестве

Российского предпринимателя Бориса Зимина (признан в России иноагентом) заочно арестовали по уголовнмому делу, связанному с незаконной сделкой по отчуждению акций каршеринговой компании BelkaCar. Об этом сообщает ТАСС.

«Удовлетворить ходатайство следственного органа об избрании Зимину меры пресечения в виде содержания под стражей заочно», — огласил в зале заседания судья. Отмечается, что постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Адвокат бизнесмена пояснил, что Зимин стал фигурантом уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). По данным РБК, дело было возбуждено еще в прошлом году.

Помимо этого, Пресненский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест Сергея Зимина — брата Бориса. Он обвиняется в убийстве двух человек. Следственный комитет России заочно предъявил обвинение Сергею Зимину, которого правоохранители считают одним из лидеров коптевской преступной группировки.

Ранее МВД России объявило проживающего в Израиле Зимина в международный розыск и потребовало заочно арестовать его.

