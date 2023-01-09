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11:15, 9 января 2023Силовые структуры

МВД объявило в розыск российского предпринимателя Бориса Зимина

МВД объявило в розыск 54-летнего российского предпринимателя-иноагента Бориса Зимина
Борис Зимин

Борис Зимин. Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

МВД объявило в розыск 54-летнего российского предпринимателя, общественного деятеля и благотворителя Бориса Зимина (признан в России иноагентом). Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на базу розыска ведомства.

«Зимин Борис Дмитриевич, 24 ноября 1968 года рождения, разыскивается по статье УК РФ», — уточняется в базе.

Какую именно статью вменяют предпринимателю, пока неизвестно.

26 декабря сообщалось, что МВД объявило в розыск автора проекта «20 идей по развитию России» Дмитрия Давыдова (признан в России иноагентом).

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Елизавета Новикова
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