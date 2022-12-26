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Автор идей по развитию России иноагент Давыдов объявлен в розыск
МВД объявило в розыск автора проекта «20 идей по развитию России» Дмитрия Давыдова
МВД объявило в розыск автора проекта «20 идей по развитию России» 41-летнего Дмитрия Давыдова (признан Минюстом РФ иноагентом). Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает MK.RU.
Известно, что Давыдов является совладельцем букмекерской компании «Олимп». В СМИ его также называют казахстанскиим бизнесменом.
Причиной для объявления в уголовный розыск стала статья УК РФ. Подробности не разглашаются.
Ранее в розыск по уголовной статье был объявлен екатеринбургский эксперт по рынку интернета, блогер и общественный деятель Михаил Климарев (признан Минюстом РФ иноагентом).