Автор идей по развитию России иноагент Давыдов объявлен в розыск

МВД объявило в розыск автора проекта «20 идей по развитию России» Дмитрия Давыдова

МВД объявило в розыск автора проекта «20 идей по развитию России» 41-летнего Дмитрия Давыдова (признан Минюстом РФ иноагентом). Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает MK.RU.

Известно, что Давыдов является совладельцем букмекерской компании «Олимп». В СМИ его также называют казахстанскиим бизнесменом.

Причиной для объявления в уголовный розыск стала статья УК РФ. Подробности не разглашаются.

Ранее в розыск по уголовной статье был объявлен екатеринбургский эксперт по рынку интернета, блогер и общественный деятель Михаил Климарев (признан Минюстом РФ иноагентом).