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01:36, 3 декабря 2022Россия

Блогера-иноагента Михаила Климарева объявили в розыск

Екатеринбургского блогера-иноагента и общественного деятеля Климарева объявили в розыск

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Екатеринбургский эксперт по рынку интернета, блогер и общественный деятель Михаил Климарев (признан Минюстом РФ иноагентом) объявлен в розыск по уголовной статье. Соответствующая информация появилась в базе розыска МВД России.

«Климарев Михаил Валерьевич, 13 января 1973 года рождения, разыскивается по статье УК», — сказано в сообщении без уточнения статьи.

В последние годы блогер занимает должность исполнительного директора фонда «Общество защиты интернета».

6 мая 2022 года Минюст включил Климарева в реестр СМИ-иноагентов. Также туда попали бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией) Любовь Соболь, политические деятели Леонид Гозман, Борис Кагарлицкий, Наталья Баранова, Денис Константинов и правозащитная организация «Апология».

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Екатерина Подвигина
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