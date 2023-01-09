Раскрыта причина объявления МВД в розыск российского бизнесмена Зимина

Уголовное дело объявленного МВД в розыск бизнесмена Зимина связано с акциями BelkaCar

Начало событий в новости МВД объявило в розыск российского предпринимателя Бориса Зимина

Российский предприниматель Борис Зимин (признан в России иноагентом) был объявлен в розыск в связи с расследованием уголовного дела, связанного с незаконной сделкой по отчуждению акций каршеринговой компании BelkaCar. Об этом сообщает ТАСС.

Следователь обратился в Тверской суд столицы с ходатайством об аресте бизнесмена сроком до 15 февраля. Ему вменяется мошенничество.

Пресненский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест Сергея Зимина — брата Бориса. Он обвиняется в убийстве двух человек. Следственный комитет России заочно предъявил обвинение Сергею Зимину, которого правоохранители считают одним из лидеров коптевской преступной группировки.

Ранее 9 января МВД России объявило в розыск Бориса Зимина. Он проживает в Израиле.