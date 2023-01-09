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12:43, 9 января 2023Силовые структуры

Раскрыта причина объявления МВД в розыск российского бизнесмена Зимина

Уголовное дело объявленного МВД в розыск бизнесмена Зимина связано с акциями BelkaCar
Начало событий в новости МВД объявило в розыск российского предпринимателя Бориса Зимина

Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

Российский предприниматель Борис Зимин (признан в России иноагентом) был объявлен в розыск в связи с расследованием уголовного дела, связанного с незаконной сделкой по отчуждению акций каршеринговой компании BelkaCar. Об этом сообщает ТАСС.

Следователь обратился в Тверской суд столицы с ходатайством об аресте бизнесмена сроком до 15 февраля. Ему вменяется мошенничество.

Пресненский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест Сергея Зимина — брата Бориса. Он обвиняется в убийстве двух человек. Следственный комитет России заочно предъявил обвинение Сергею Зимину, которого правоохранители считают одним из лидеров коптевской преступной группировки.

Ранее 9 января МВД России объявило в розыск Бориса Зимина. Он проживает в Израиле.

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Любовь Ширижик
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