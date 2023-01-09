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15:10, 9 января 2023Силовые структуры

Адвокат Зимина подтвердил связь уголовного дела бизнесмена с акциями BelkaCar

Адвокат Зимина подтвердил связь дела бизнесмена со сделкой по отчуждению акций BelkaCar

Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Адвокат предпринимателя Бориса Зимина (признан в России иноагентом) Александр Антипов подтвердил связь уголовного дела в отношении своего подзащитного с незаконной сделкой по отчуждению акций каршеринговой компании BelkaCar LTD. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает РБК.

Адвокат пояснил, что работает в рамках заключенного с бизнесменом соглашения. Зимин стал фигурантом уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). По данным РБК, дело было возбуждено еще в прошлом году.

Ранее МВД России объявило проживающего в Израиле Зимина в международный розыск и потребовало заочно арестовать его.

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Илона Палей
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