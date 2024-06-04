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23:33, 3 июня 2024Мир

Риттер сообщил о снятом вместе с ним с рейса в Россию Наполитано

Экс-разведчик Риттер: с самолета также сняли Наполитано, не дав вылететь на ПМЭФ
Эндрю Наполитано

Эндрю Наполитано. Фото: Bryan R. Smith / CNP / AdMedia / Global Look Press

С летевшего в Россию самолета сняли экс-судью верховного суда штата Нью-Джерси и ведущего YouTube-канала Judging Freedom Эндрю Наполитано. Об этом сообщил РИА Новости бывший разведчик США Скотт Риттер.

По его словам, судье также не дали вылететь на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

В понедельник, 3 июня, Госдепартамент изъял паспорт у летевшего на ПМЭФ-2024 в Россию Скотта Риттера. По словам экс-разведчика, его задержали трое полицейских при посадке на рейс, сославшись на «приказ Государственного департамента».

ПМЭФ-2024 пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. В этом году его тема — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Ожидается, что форум посетят 17,1 тысячи участников и 3,4 тысячи журналистов из 136 стран.

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      Марина Совина
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