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18:07, 4 июня 2024Наука и техника

«Роскосмос» пообещал завершить создание станции на Луне к 2036 году

«Роскосмос»: создание российско-китайской станции на Луне завершится к 2036 году

Фото: Eduardo Baptista / Reuters

Создание российско-китайской станции на Луне завершится к 2036 году, пообещал на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам заместитель гендиректора госкорпорации Роскосмос по международному сотрудничеству Сергей Савельев. Об этом сообщает ТАСС.

«Задачей лунной станции, создание которой планируется в целом завершить к 2036 году, будет проведение многопрофильных многоцелевых научно-исследовательских работ с целью изучения и использования Луны», — заявил менеджер.

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В мае гендиректор госкорпорации Юрий Борисов заявил, что отправки на Луну ядерной установки российского производства для совместной российско-китайской станции можно ожидать после 2036 года.

В марте он утверждал, что Россия и Китай планируют разместить ядерную энергетическую установку на Луне в 2033-2035 годах.

По мнению эксперта в области космонавтики Андрея Ионина, российская и китайская стороны могут отправить на Луну не полноценный ядерный реактор, а радиоизотопные термоэлектрические генераторы, известные как ядерные батарейки.

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      Иван Потапов
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