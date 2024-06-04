Россиянам без кондиционера дали совет

Эксперты дали россиянам советы по охлаждению квартиры в жаркое время

Ведро с водой и влажные полотенца смогут решить проблему духоты в квартире, появляющуюся с наступлением лета. Советы россиянам без кондиционеров дали эксперты «ТутНовости».

Воздух станет более прохладным, если поставить перед вентилятором емкости с холодной водой. Помогут и влажные полотенца — их рекомендуется повесить на окна. Этот способ поможет и тем, у кого нет вентиляторов.

Если россиянину трудно заснуть из-за жары, эксперты рекомендовали ему принять прохладный душ или подержать ноги в тазу с прохладной водой.

Ранее главный врач Клинической больницы имени Виноградова, профессор Ольга Шарапова посоветовала москвичам не находиться под открытым солнцем в жаркую погоду в течение долгого времени. Врач напомнила, что перегрев может вызвать головную боль, головокружение и тошноту.