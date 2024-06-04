Россиянам назвали способы вычислить лжеэлектриков

Юрист Крохин: лжеэлектрики целенаправленно приходят к пожилым россиянам

Мошенники, которые под видом электриков пытаются проникнуть в квартиру россиян, целенаправленно приходят к одиноким пенсионерам. Способы отличить электрика от преступника «Вечерней Москве» назвал эксперт по ЖКХ, юрист Константин Крохин.

Мошенники, которые навязывают замену счетчиков за крупную сумму, могут получать информацию об одиноких пенсионерах в управляющих компаниях и выбирать жертв по наводке. Крохин посоветовал настороженно относиться ко всем специалистам, которых россияне не вызывали самостоятельно. Если электрики заявляют, что пришли от управляющей компании (УК), лучше позвонить в организацию и уточнить эту информацию там.

Ранее россиянам раскрыли популярные схемы черных риелторов. Так, мошенники зачастую входят в доверие к пенсионерам и одиноким людям, чтобы присвоить их недвижимость. Агенты предлагают помощь по дому, ремонту, переезду или продаже квартиры, а затем принуждают собственника подписать доверенность на распоряжение жилплощадью, чтобы продать квартиру.