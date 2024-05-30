Россиянам раскрыли популярные схемы «черных риелторов»

Юрист Русяев: «черные риелторы» могут довести собственника до психбольницы

Зачастую мошенники входят в доверие к пенсионерам и одиноким людям, чтобы присвоить их жилье. Популярные схемы «черных риелторов» управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» юрист Илья Русяев раскрыл в беседе с «Известиями».

Агенты заботливо предлагают помощь по дому, ремонту, переезду или продаже квартиры. Затем обманным путем либо угрозами они принуждают собственника подписать доверенность на распоряжение жилплощадью. Бывшего хозяина они сплавляют, предоставляя более дешевое жилье, а полученную квартиру продают.

По другой распространенной схеме аферисты заключают с престарелыми договор пожизненного содержания на их квартиру. Однако вместо ухода и поддержки риелторы лишь вредят здоровью собственника, приближая срок передачи жилплощади.

Третий сценарий — переоформление квартиры на подставных лиц по фальшивым документам. О кончине собственника агенты узнают в том числе из ЖЭК и больниц благодаря сообщникам. Завладев квартирой по поддельным бумагам, они выставляют объект на продажу.

Четвертая схема основана на доверенностях. Риелторы обманом убеждают собственника поставить заветную подпись в документе, а затем используют доверенность для продажи квартиры, оставляя выручку себе.

Согласно пятому сценарию, аферисты добиваются переоформления жилья, помещая человека в психбольницу. Сообщники во врачебных халатах запускают процедуру признания пациента недееспособным. Оставшуюся квартиру оформляют на опекуна, которым становится подставное лицо. Впоследствии объект уходит новым хозяевам.

В целях защиты от недобросовестных риелторов стоит выходить на любую сделку исключительно с юристом, а посторонних лиц не допускать до сведений об имуществе, собственном местонахождении, финансах и семье. «Никогда не выписывайте доверенности на распоряжение своим имуществом посторонним людям. Контролируйте статус своей собственности через официальные источники (Росреестр, МФЦ). В настоящее время уже реализована система "самозапрета" на сделки с недвижимостью для защиты граждан от мошенников. Владельцы могут наложить официальный запрет в Росреестре на какие-либо действия с их квартирой/домом без личного присутствия», — пояснил Русяев. Заявление можно подать через МФЦ и портал «Госуслуги», ограничение отразится в ЕГРН. При желании собственник может сам снять наложенный запрет.

В 2021 году в Общественной палате России выступили с предложением закрепить правовой статус риелторов и ограничить их обязанности. Изменения в законе были призваны сократить рост мошенничества и увеличить шансы пострадавших на компенсацию.